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İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı

1 saat önce

- Mehteran takımının konserinden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

- Mehteran takımının konserinden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İstanbul, Güncel
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