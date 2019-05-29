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İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı - Vali Yerlikaya

39 dakika önce

- İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'nın konuşması İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

- İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'nın konuşması İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı - Vali Yerlikaya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:42 Kaynak: AA
Avrasya, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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