İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı - Vali Yerlikaya

- İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'nın konuşması İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.