Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı
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İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı

1 saat önce

İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla Maltepe sahilinde kutlama programı düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı, System.String[]
İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla Maltepe sahilinde kutlama programı düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.
Alana kurulan, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindeki sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirilirken, programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:26 Kaynak: AA
Maltepe, İstanbul, Güncel
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