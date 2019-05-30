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İSTANBUL'UN FETHİNİN 566. YILINDA MALTEPE'DE KUTLADI

1 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL'UN FETHİNİN 566. YILINDA MALTEPE'DE KUTLADI, System.String[]

İSTANBUL DHA
İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.Sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi. Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirildi. Programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. 

Görüntü Dökümü:
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-Kutlamalardan görüntüler


30.05.2019 - 00.09 Haber Kodu : 190530003
30.05.2019 - 00.12 Haber Kodu : 190530004
30.05.2019 - 00.14 Haber Kodu : 190530005


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:17 Kaynak: DHA
DHA, Maltepe, İstanbul, Güncel
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