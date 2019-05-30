İstanbul'un fethinin 566. yılında Maltepe'de kutladı
34 dakika önce
İSTANBUL'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:51 Kaynak: DHA
İSTANBUL'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.Sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi. Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirildi. Programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
- İstanbul
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti
Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var