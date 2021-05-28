İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Düzce'de mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.
"Fetih Ruhu Düzce'de" etkinliği çerçevesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'nda toplanan sivil toplam kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Düzce Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.
Mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'un fethinin 568'inci yılı 'mehterli yürüyüş'le kutlandı - Son Dakika