İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde program düzenledi.

Hatay 'da Anadolu'nun ilk camisinde, İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

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