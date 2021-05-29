İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İstanbul Valiliğince ikindi namazı öncesinde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mevlithanlar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve dönemin şehit ve gazileriyle tüm şehitler için dualar okundu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden vatandaşlar, dualarla programa eşlik etti.

Program ikindi namazının ardından sona erdi.