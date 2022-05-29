İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI

29.05.2022 09:29
İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Fetihname 'Nevbet'i Uyandırmak' konseri ile kutlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Fetihname 'Nevbet'i Uyandırmak' konseri ile kutlandı. Fethin askerlerini ve Fatih Sultan Mehmed'i rahmetle andığını belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Bu fetih sadece kılıçla yapılan bir fetih değildi. Bilgi, inanç, ahlak ve birçok erdemin içinde olduğu en sonunda da kılıcın kullanıldığı bir fetihti' dedi.

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü Yücel Arzen'in, Kıvami'nin Fetihnamesi'nden bestelediği ve ilk kez seslendirilen eserlerden oluşan konser ile kutlandı. Dün akşam Yedikule Hisarı'nda gerçekleşen etkinlik, fethin ruhuna özel Mehter Marşları çalınarak başladı. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda Yücel Arzen, Fetihname ile ilgili bilgi verdi. Dört bölümden oluşan Fetihnamede Tevhid, Levlake, Fatih'e, Evlad-ı Fatihan'a başlıkları altında gazeller, mesneviler ve türküler dinleyicilere seslendirildi.

Etkinliğe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, meclis üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'BU FETİH SADECE KILIÇLA YAPILAN BİR FETİH DEĞİLDİ'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı konuşmada, 'İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünün arifesinde, fetihle özdeşleşmiş yıllardır kapalı olan Yedikule Hisarı'nda değerli sanatçımız Yücel Arzen konserine teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Fethin şanlı askerlerini ve şanlı komutanı Fatih Sultan Muhammed'i bu mekanda saygıyla minnetle anıyoruz. Allah onlara rahmet etsin bizlere de onlara layık nesiller olarak iş yapmayı, onlar gibi davranmayı, aynı şuurla hareket edebilmeyi nasip etsin. Fethin askerlerini sadece kahramanlıklarıyla değil, aynı zamanda fethin gerçekleşmesini sağlayan üstün bir inanç, azim ve ahlakın insanları olarak anmamız ve öyle anlamamız gerektiğinin altını bir sefer daha çizmek istiyorum. O günkü insanlar kendi dönemlerinin en yüksek bilgisi ve ahlakıyla donanmış insanlardı. Dolayısıyla bu fetih sadece kılıçla yapılan bir fetih değildi. Bilgi, inanç, ahlak ve birçok erdemin içinde olduğu en sonunda da kılıcın kullanıldığı bir fetihti. İnşallah bugünkü nesil olarak bizler de bu bilgiye, irfana, güce sahip çıkarız' dedi.

FETİHNAME 'NEVBET'İ UYANDIRMAK'

Konserin Tevhid bölümünde, 'Ya hu', 'Ey Gafil Uyan', 'Tende Canımsın' eserleri seslendirildi. Levlake kısmında ise 'Ruhum Sana Aşık', 'Etme', 'Ey Sacın Zenciri' eserleri dinleyicilerle buluşturuldu. 3'üncü bölümde 'Horrasan İlinden', 'Türk Marşı', 'Ey Şehidoğlu Şehid' eserlerine yer verilirken, Evlad-ı Fatihan'a bölümünde 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor', 'Şurda Bir Gedik Açtık', 'Sakarya Türküsü' eserleri icra edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI - Son Dakika
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