İstanbul'un fethinin 569'uncu yılında "Fetihname" konseri Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirildi

Fatih Belediyesinin İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümüne özel düzenlediği, müzisyen Yücel Arzen tarafından hazırlanan "Fetihname (Nevbeti Uyandırmak)" başlıklı konser, Yedikule Hisarı'nda dinleyicilerle buluştu.

Konserin açılışında konuşan Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "En başta, Hz. Peygamberimizin övgüsüyle şereflenmiş cihan padişahımız Fatih Sultan Mehmet olmak üzere, fethin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Kendilerine 'Nimel ceyş' yani 'Mutlu Askerler' dediğimiz fetih kahramanları ki bugün üzerinde selamet içinde yaşadığımız bu toprakları, canlarıyla, kanlarıyla mühürlemişlerdir. O mutlu askerlerin her biri, tarihin seyrini değiştiren Fatih'in buyruğuyla, şehit düştükleri yere defnedildi. Onlara çok şey borçluyuz." dedi.

Turan, fethin mimarlarını, sadece kahramanlıklarıyla değil, üstün inanç ve ahlak sahibi olmalarıyla da anmak ve anlamak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin müjdesine nail olanlar, İslam'ın manevi manevi mimarisini ruhlarına giydirmişler. Bunun yanında kendi devirlerinin en yüksek bilgisiyle donanmışlardı. Asıl kahramanlığı, biraz bu yönden okumak, daha geniş bir perspektiften yorumlamak gerektiği kanaatindeyim. Fethin gerçekleşmesinde, kılıcın keskinliği kadar, bilgiye, eğitime verilen değer de rol oynamıştır. Düşünce ve sanat, asla askeri gücün gerisinde değildir. Kılıçla, topla kapılar açılır, surlar aşılır belki ama insanların kalbi, gönüllerin fethi, gerçek manada bilgiyle, irfanla, güzellikle gerçekleşir. İstanbul'un fethini takip eden süreçte, bu altını çizdiğim hususlarda dahiyane adımların atılmış olduğunu görüyoruz. Bu sayede, Bizans skolastiğinin çürüttüğü yapılar medreselere dönüşmüş, devrin en büyük bilginleri İstanbul'a akın etmişlerdir. Şehrin sönmeye yüz tutmuş güzelliği, yepyeni bir düşünceyle, zevkle diriltilmiş, şehir baştan aşağı inşa ve ihya edilmiştir. İstanbul, bir medeniyet yerleşkesi haline gelmiştir. Üç kıta, asırlar boyunca bu bereketli kaynaktan beslenmiştir."

"Fetih kavramını yeniden tartışmaya açmak istiyoruz"

Sanatçı Yücel Arzen ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetihname (Nevbeti Uyandırmak)" konserine hazırlanırken fetihle ilgili yeni bir müzikal form tasarlamak istediğini, bu bağlamda da 15'inci yüzyılda yaşayan Kıvami'nin Fatih Sultan Mehmet adına yazdığı ünlü "Fetihname"den pasajlar alarak onları bestelediğini söyledi.

Müzikal eserde aynı zamanda modern bir nebvet ve mehter oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Arzen, "Sağolsun Belediye Başkanımız Ergün Turan, fikri de çok beğendi ve bu muhteşem mekanı bize verdi. Biz de bu akşam 'nevbeti nereden uyandırmak' diye, İstanbul fethinin 569'uncu yıl dönümünde dinleyicileri 'Fetihname' ile buluşturuyoruz. Miraciye gibi, bazı Mevlevi ayinleri, mevlit gibi bir formu olsun iddiası taşıyor Fetihname." ifadelerini kullandı.

Arzen, "Fetihname" çalışmasının 4 bölümden oluştuğunu belirterek, şunları anlattı:

"Birinci bölüm 'Tevhid', ikinci bölüm 'Levlake' bir çeşit naat, üçüncü bölüm 'Fatih Sultan Mehmet'e ve dördüncü bölüm de 'Evlad-ı Fatihan'a, yani kendini sorumlu hisseden herkese. Bu çalışmada asıl muradım şu ki, fetih kavramına yüklediğimiz anlam. Fetih, bir fikri, bir kavramı ya da bir yaşantıyı kabul ettirmek değil, kabul olunmak hususudur. Dolayısıyla fetih kavramını yeniden tartışmaya açmak istiyoruz."

Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan konserde, 12 eser seslendirildi ve gazelhanlar Yunus Balcıoğlu ile Aziz Hardal sahne aldı.

Konserde piyano ve solist olarak yer alan Yücel Arzen'e ise vurmalılarda Özcan Gök, Serkan Polat, Sinan Kara, Sami Houssein, nefeslilerde Gürkan Akyol, İlker Işık, tellilerde Ayhan Aydın, Sami Süleyman Karakaş, Can Tekin Alp, viyolonselde Mehmet Dinleyen, klavyeli çalgılarda Gürken Kutal eşlik etti.

"Fetihname" başlıklı müzikal çalışmada, Arzen'in bestelediği Hoca Ahmed Yesevi'nin şiiri "Ya Hu", Şemseddin Sivasi'nin "Ey Gafil Uyan" ve "Ey Sacın Zenciri", Niyazi Mısri'nin "Tende Canımsın", Ali Ulvi Kurucu'nun "Ruhum Sana Aşık", Mevlana'nın "Etme", Yahya Kemal Beyatlı'nın "Türk Marşı", Mehmet Akif Ersoy'un "Ey Şehitoğlu Şehit", Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Bir Rüzgar Bekliyor" eserleri yer alıyor.