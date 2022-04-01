İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor - Son Dakika
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İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor

01.04.2022 14:33
İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor

AMSTERDAM'dan Manchester'a, Paris'ten Melbourne'e kadar dünyanın eğlence denilince akla gelen 20 farklı şehrinde gerçekleştirilen global etkinlik serisi Red Bull Unlocked, şimdi de İstanbul gece hayatının en büyük kutlamasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

AMSTERDAM'dan Manchester'a, Paris'ten Melbourne'e kadar dünyanın eğlence denilince akla gelen 20 farklı şehrinde gerçekleştirilen global etkinlik serisi Red Bull Unlocked, şimdi de İstanbul gece hayatının en büyük kutlamasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Katılımcılarına bugüne kadar yaşadıkları en unutulmaz gece hayatı deneyimini, şehrin popüler mekanlarını tek çatı altında toplayarak sunacak Red Bull İstanbul Unlocked, 1-2 Temmuz tarihlerinde Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull İstanbul Unlocked, eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları, şehrin eşsiz kültürünü vurgulayan sürükleyici gece hayatı deneyimini sunmak için bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şehrin nabzını tutan 10'dan fazla mekanı sadece 2 günlüğüne tek çatı altında bir araya getirecek Red Bull İstanbul Unlocked sosyalleşmeyi odağına alarak festival tadında bir deneyim sunacak.

ŞEHRİN İÇİNDE SAVRULMADAN

Dünyanın en dinamik şehirlerinden İstanbul'u, şehrin içinde savrulmadan tek bir çatı altında ve en iyi mekanlar, performanslar ve tatlar ile yaşatacak. Tüm mekanların Eski Likör Fabrikası'nda bir arada olacağı etkinlikte, yerli ve yabancı farklı sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra yetenekli miksologlar, ünlü mekanların iddialı şovları, katılımcılara yönelik çeşitli aktiviteler ile müzik ve eğlencenin ötesinde hafızalardan silinmeyecek bir deneyim katılımcıları bekliyor.

Kulüpler, miksologlar, sahne sanatçıları ve çok daha fazlasını tek çatı altında toplayacak Red Bull Istanbul Unlocked programı, biletler ve daha pek çok sürpriz ile ilgili detaylar redbull.com/unlocked adresinde olacak.


İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor
İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor
İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor
İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor
YORUMLAR
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Manchester, İstanbul, Redbull, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor - Son Dakika
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