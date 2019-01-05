İstanbul'un Gerçek Sahibini Arıyorsanız Roman Vatandaşlarına Bakın"

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, "Tespitlere göre, 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamakta. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların birçoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahibini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlarına bakın." dedi.
İmamoğlu, Marmara Bölgesi
Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Beylikdüzü
'nde bir otelde gerçekleştirilen, "Romanlar Köklerini Arıyor" temalı Uluslararası Romanlar Milenyumu Sempozyumu'nda, İstanbul'da 400 binin üzerinde Roman vatandaşın yaşadığını söyledi.
Roman vatandaşların çeşitli sorunlarının bulunduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bunlara çözüm aramayan hiçbir belediye başkanı ya da adayı, sadece Roman vatandaşlara karşı değil, bence 16 milyon insana karşı haksızlık etmiş olur, ihanet etmiş olur. Bir kişinin dahi sıkıntısını duymayan, hissetmeyen bir belediye başkanı gerçekten iyi bir belediye başkanı değildir." dedi.
Son yıllarda yerel yönetimler başta olmak üzere siyasi anlayışın, "oy verenler" ve "oy vermeyenler" şeklinde ikiye ayrıldığını savunan İmamoğlu, "Ne yazık ki ülkemizdeki siyasi anlayış, hele hele yerel yönetimde neredeyse 'oy verenler ve vermeyenler' diye ikiye ayrılmaktadır. Bu kadar vahşi sürece doğru gitmektedir. Demokrasinin ana kuralı sizi seçenlerin değil de seçmeyenlerin maksimum mutluluğunu hedeflemektir. Seçmeyen insanların ya da oy vermeyen insanların bile mutluluğunu azami şekilde düşünmektir." ifadesinin kullandı.
İmamoğlu, Roman vatandaşların zor koşullarda hayat sürdüklerini, çocukların çoğunlukla okul öncesi eğitimden uzak büyüdüğünü, erken yaşta yetişkin gibi sokaklarda çalışarak hayata atıldığını ifade etti. İmamoğlu, Romanların eşit şartlarda yaşayabilmeleri için en başta fiziksel koşullarının düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.
"Ana kilometre taşları"
Romanların İstanbul'un ana kilometre taşları olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Tespitlere göre, 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamakta. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların birçoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahibini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlarına bakın. Bütün bu kavramlar üzerinden Roman hemşehrilerimizin fiziksel koşullarını düzeltmek, hemşehri duygusuyla bu kente tutunmalarını sağlamak gerçekten bizim için değerli bir kavram olacak."
İmamoğlu, tapu mülkiyet ve yerleşim sorunu yaşayan Roman vatandaşlara ilişkin özel çalışacaklarını aktarırken, "Tüm Roman vatandaşlarımızın özel bir alanımız olacağını, buna özel çalışacağımızı ve asla yerinden uzaklaştırılan değil, yerinde yaşama tutunmalarını sağlayacak dönüşüm hikayelerini mutlaka oluşturacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum." diye konuştu.
Roman vatandaşlara bir de müjde veren İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Bu kadar Roman vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da, 400 bini aşan nüfusuna karşılık İstanbul'da biz Roman vatandaşlarımıza özel anlar yaratıp, onların kültür noktasındaki geleneklerinin yaşatılması ve İstanbul'un derinden gelen bir parçası olduklarının hissettirilmesi adına mutlak Roman vatandaşlarımıza özgü, İstanbul'u kapsayan geniş bir kültür-sanat festivali düşündüğümüzü de şimdiden Roman vatandaşlarımıza müjdelemek istiyorum."
Programa, CHP İzmir
Milletvekilleri Özcan Purçu
, Kani Beko
, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir
, Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak
Benli, eski milletvekilleri Dursun Çiçek
ve Süleyman Çelebi
, eski Şişli
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
ve Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca
Öztürk de katıldı.