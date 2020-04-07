İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a giriş- çıkışların Cuma günü durdurulmasının ardından ekiplerin denetimleri şehrin giriş-çıkış noktalarında devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise trafik polisleri tarafından geri çevrilirken denetimler devam ediyor. TEM Otoyolu Şekerpınar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de eşlik ediliyor. Denetim noktalarında sürücülerin ateşleri ölçülüp seyahat izin belgelerine bakılırken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülerine de ceza kesiliyor. Trafik polislerin İstanbul'a giriş ve çıkış noktalarında denetimleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-TEM otoyolundaki denetim noktası

-Trafik polisleri araçları kontrol etmesi

-Sağlık ekipleri sürücülerin ve yolcuların ateş ölçmesi

-Trafik polisi sürücülere izin belgeleri sorması

-Tuzla D-100 Karayolu denetim noktası

-Özel Harekat polisleri güvenlik önlemleri

-Zırhlı polis araçları

-Genel ve detaylar