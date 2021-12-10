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İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği - Son Dakika

İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği

10.12.2021 10:10

İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliğiİSTANBUL İyi tarıma ve çiftçilere verdiği destek ile bilinen Beykoz Belediyesi, Cumhuriyet Köy'de kurmuş olduğu Beykoz Köy Pazarı'nda çiftçilerin ürünlerini vatandaşlar ile buluşturuyor.

İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği

İSTANBUL İyi tarıma ve çiftçilere verdiği destek ile bilinen Beykoz Belediyesi, Cumhuriyet Köy'de kurmuş olduğu Beykoz Köy Pazarı'nda çiftçilerin ürünlerini vatandaşlar ile buluşturuyor. Beykoz Köy Pazarında yer alan gezen tavuk yumurtası da vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

İstanbul'da, doğal ve iyi tarımın yaygın olduğu Beykoz'da gezen tavuk yumurtaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Beykoz Belediyesi tarafından desteklenen çiftçiler, belediye tarafından Beykoz Cumhuriyet Köy'de kurulan Beykoz Köy Pazarı'nda ürünlerini vatandaşlar ile buluşturuyor. Doğal olarak bilinen gezen tavuk yumurtası yetiştiren Onur Topal, Beykoz Baklacı Mahallesinde üretimini yaptığı yumurtaları Beykoz Köy Pazarında satışa sunuyor.

"Doğayla iç içe bir iş yapma hayaliyle tavuk çiftliğini kurdum"

Bu işe nasıl başladığını anlatan Onur Topal, "Doğayla iç içe bir iş yapma hayaliyle İstanbul, Beykoz, Çavuşbaşı'nda Baklacı Mahallesi'nde bulunan bu tavuk çiftliğini kurdum. Gezen tavuk çiftliğini hem İstanbul'da şehrin merkezinde insanlara kolayca ulaşabileceğimiz bir lokasyon olması adına hem de, Beykoz'un doğal ortamında doğal yumurta ve tavuk üretip hem hayalimizi gerçekleştirip hem insanlara da doğal ürün sunmayı gerçekleştirdik. Burada, 3 bin adete yakın tavuğumuz var. Yazın özellikle tüm gün dışarıda otlanıyor tavuklar. Kışın tabii ki havalar böyle güzel olduğu zaman ancak dışarı çıkartabiliyoruz. Nasıl çocuklarımıza bakıyorsak, soğuk, kar, kış havada dışarı çıkartmıyorsak tavuklarımıza da aynı hassasiyeti göstererek karda, kışta, yağmurda dışarı çıkartmıyoruz ama güneşli, güzel günlerde dışarı çıkartıp, beslenmesini ve gezinmesini sağlıyoruz." dedi

" Türkiye'nin her tarafından müşterilerimiz oluyor"

Müşterilerinin nerelerden geldiğini anlatan Topal, "Günlük 85 koli kadar yumurta alıyoruz, bunun büyük bir kısmını burada satıyoruz. Perakende gelip alan müşterilerimiz de oluyor. Toptan dağıtan müşterilerimiz oluyor. Onun haricinde Beykoz Belediyesi'nin bu sene haziran ayında devreye aldığı Cumhuriyet Köy Pazarında bize sunmuş oldukları stantlarda da ürünlerimizi İstanbul halkına veya Türkiye'den müşteriler ulaştırıyoruz. Hatta dünyanın her tarafından gelen turistler de oluyor. İnsanlara doğal ürünlerimizi perakende olarak da sunuyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği
İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği
İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği
İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği

Beykoz Belediyesi, Cumhuriyet, İstanbul, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeği Beykoz'da gezen tavuk çiftliği - Son Dakika


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