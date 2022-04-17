İstanbul'un göbeğinde büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek! - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek!

17.04.2022 20:18

Bahçelievler'de iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu öne sürülen ve akrabaları ile birlikte otomobile asalı saldırdığı yaptığı güvenlik kameralarına kaydedilen Suriyeli Eymen M. ve S.H. ekipler tarafından gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli sınır dışı edilecek.

Bahçelievler'de ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı. Abdurrahman Sevinç ile kardeşi Eyüp Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı. Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı.

İstanbul'da büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞLAR

Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

İstanbul'da büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve S.H. bugün gözaltına alındı. "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.

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Bahçelievler, Suriyeli, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek! - Son Dakika
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