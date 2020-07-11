İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest

Şişhane Meydanı'nda yolu kapatarak müşteri kavgasına giriştiği esnada kendisine tepki gösteren 4 kişiye küfür ve hakaretler ederek cinsel organını gösteren taksici gözaltına alındı.

Şişhane Meydanı'nda yolu kapatarak müşteri kavgasına giriştiği esnada kendisine tepki gösteren 4 kişiye küfür ve hakaretler ederek cinsel organını gösteren taksici gözaltına alındı. Emniyette "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 4 adet kaydı bulunan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu Şişhane Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Galata'da işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte otomobiline binerek eğlenmek üzere yola koyulmuştu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını görmüş, yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya basmıştı. O anda sonra kornaya sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü Celal Y., iddiaya göre "kralınız gelsin, siz kimsiniz, köpek herifler, piçler, baba parası yiyen züppeler" gibi küfür ve hakaretler etmeye başlamıştı. Meslektaşlarının araya girmesine rağmen söylemlerine devam eden Celal Y., görüntülendiğini fark edince "bunu da al" diyerek cinsel organı çıkartıp göstermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

EMNİYETTE DE SUÇ KAYDI BULUNAN TAKSİCİ SERBEST

Olayın ardından arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine giden Erdem E., taksici hakkında ayrı ayrı şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından işletmecinin teslim ettiği görüntüyü incelemeye alan polis, taksinin plakasından sürücüsü Celal Y.'yi tespit etti. Gözaltına alınan taksiciye emniyette ifadesi alınarak "hakaret ve "hayasızca hareketler" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanmasının ardından emniyette 3 adet "kasten yaralama" ve 1 adet de "hakaret" suçundan kaydı bulunan Celal Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BELGESİ İPTAL EDİLİP TAKSİSİ MEN EDİLDİ

Öte yandan Celal Y.'nin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edilerek, çeşitli suçlardan idari para cezası kesildi. Kullandığı taksinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

(İHA)

Beyoğlu, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest - Son Dakika
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