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Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada

30.12.2021 09:49

Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı.

Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada

İSTANBUL Karaköy'de yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Demir ve beton dubaları kıran araç kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağaca çarparak durabilen aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyenlerin ezilmekten son anda kurtulduğu olayda sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Olay dün saat 12.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 PT 1920 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ünlü, yasak olan bir noktada bulunan trafik ışıklarından "U" dönüşü yaptı. Bu esnada 34 TDL 77 plakalı ticari taksi ile seyir halinde olan Süleyman Düşden, aracın aniden önüne çıkmasıyla duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Araç yayaların arasına daldı, canlarını zor kurtardılar

Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş yaralandı. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Araç da ağaca çarparak durabildi. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç yasak yerden dönüş yapıyor. Yolda seyreden taksi ise araca arkadan çarpıyor. Kontrolden çıkan araç demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıkıyor. Araç yürüyen yayaların arasına dalıyor ve ağaca çarparak durabiliyor. Aracın çarptığı iki kişi yere düşüyor ve diğer vatandaşlar panikle kaçıyor.

Yaralıların durumu iyi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazada yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada

YORUMLAR
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Yaşar Ünlü, Beyoğlu, Karaköy, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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