İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada - Son Dakika

Okmeydanı'nda bir şahıs 200 bin lira borcu olduğunu eski ortağının iş yerini bastığı dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. Taş ve sopayla iş yerinin camlarının kırarak tabancasıyla da 7 el ateş açan şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalandı.



Beyoğlu'nda geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen dehşet verici olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hırdavatçılık yapan Hakan A. (43), olaydan yaklaşık 1 ay önce Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'ndeki iş yerinde sıhhi tesisat malzemeleri üreten esnaf Mehmet O.'yu (43) cep telefonuyla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Hakan A. iddiasına göre, geçtiğimiz 2018 yılında ortaklık yaptığı Mehmet O.'dan o dönemde Hüseyin M.'den yaptığı su armatürü ticaretinden kazandığı 200 bin lirayı istedi. Ancak Mehmet O, "bugün, yarın parayı vereceğim" diyerek Hakan A'yı oyaladı. Süreç böyle devam ederken Hakan A., olaydan bir gün önce Mehmet O.'nun iş yerine gelerek parayı istedi.



200 bin lira haraç istedi iddiası



Ancak eski ortağı Mehmet O.'yı bulamayan Hakan A. iş yerinden ayrılarak uzaklaştı. Olayın ardından arkadaşıyla birlikte ertesi gün tekrar iş yerine gelen Hakan A., alkolün de etkisiyle dışarıdan bağırarak Mehmet O.'ya dışarıya çıkmasını söyledi. Ancak dışarıya kimsenin çıkmaması üzerine sinirlenerek kontrolünü kaybeden Hakan A., yerde bulduğu taşı iş yerine fırlattı. Şahıs ardından eline geçirdiği sopayla iş yerinin camlarını tek tek kırmaya başladı. Hıncını alamayan saldırgan son olarak belinden çıkarttığı ruhsatsız tabancasıyla iş yerine 7 el ateş açtı.



Dehşet anları güvenlik kamerasında



Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırgan Hakan A. yanındaki arkadaşıyla beraber iş yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 7 adet boş kovan ele geçilirken, görgü şahitlerinin de ifadesi alındı.



Beyoğlu polisi saldırganı yakaladı



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, sopayla iş yerinin camlarını kıran ve tabancayla ateş açan saldırganın eşkalini ve kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Haliç Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen Hakan A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul ederek emniyette ifadesi alınan şahıs ruhsatsız tabancasını da teslim etti. İfadesinde pişman olduğunu belirten Hakan A.'ya "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silah kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. - İSTANBUL