İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü...Sokakta oynayan çocuğu böyle ezdi - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü...Sokakta oynayan çocuğu böyle ezdi

İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü.

İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü...Sokakta oynayan çocuğu böyle ezdi

- Beyoğlu'nda hafif ticari araç sürücüsü 6 yaşındaki kız çocuğunu ezerek kaçtı

-Ağır yaralanan küçük kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İSTANBUL - Beyoğlu'nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü sokağa çıkan 6 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük kız oyun oynadığı sırada 34 JC 7002 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü sokağa süratli bir şekilde girdi. Ancak sokağın başında oynayan Mercan'a çarpan araç ezerek üstünden geçti. Kaza sonucu küçük kız ağır şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ise birkaç metre sonra durdu. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Küçük kız aracın altında ezildi

Görüntülerde, küçük kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyor. Bisikletli çocuk o esnada kameranın açısında ayrılıyor. Küçük kız ise ayağıyla tenekeyi ezmeye çalışıyor. Bir süre sonra araç süratli bir şekilde sokağa girerek küçük kıza çarpıyor. Aracın altında ezilen çocuk yola savruluyor. Araç ise birkaç metre sonra duruyor. Çocuğun ezildiğini gören vatandaş ise koşarak yanına geliyor.

Ciğer yırtılan küçük kız yaşam mücadelesi veriyor

Kazanın ardından sürücü ve Gülten Mercan'ın ailesi, çarpan araçla çocuğu hastaneye götürmek istedi. Araçla yola çıkan sürücü, sokakta ambulansı görmesi üzerine Mercan'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük kız ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin de kızla birlikte hastaneye gitmesi sonrası 34 JC 7002 plakalı aracın sürücüsü ise sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan küçük kızın ezilme ve sürüklenme nedeniyle ciğerinin yırtıldığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Gülten Mercan'ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Polis kaçan sürücünün peşinde

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında küçük kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü...Sokakta oynayan çocuğu böyle ezdi

İstanbul, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü...Sokakta oynayan çocuğu böyle ezdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ailesiyle tartışan genç, elindeki cam parçasıyla kendine zarar vermeye çalıştı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından zorla indirip turistleri aldı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu "Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak         
10:13
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı         
09:32
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı         
22:35
Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri         
21:18
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 16:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un göbeğinde dehşet görüntü...Sokakta oynayan çocuğu böyle ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei