İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi

25.05.2021 15:13

Eminönü İskelesi'nde akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi, kıyıda oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun'u deniz atmış, olay anında kafasını betona vuran inşaat işçisi ise yaşamını yitirmişti. İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu kayıtlarda şahsın, küçük bir kız çocuğunu da denize atmaya çalıştığı görülüyor.

Eminönü Vapur İskelesi yanında meydana gelen olayda akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) yöneldi. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde, zanlı Serkan A., ilk olarak küçük bir kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya yelteniyor. Elde edilen görüntülerde Serkan A., denize atmadan önce tanımadığı çocuğu şakalaşma bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor.

İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölmesini izlemişti! Kan donduran cinayet kamerada

TALİHSİZ ADAMIN ÖLÜMÜNÜ İZLİYOR

Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun'un yanına doğru gidiyor. Betonda oturan Uzun'a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklık ettiği ve şaşkınlık yaşadığı göze çarpıyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölmesini izlemişti! Kan donduran cinayet kamerada

ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurarak, Ahmet Uzun'un zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Serkan A. adlı bir kişi tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerini karşılaştıran emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun'u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi

Ahmet Uzun, İstanbul, Eminönü, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Ykp: Hiç üzülmedim.kız çocuğunu atmaya çalışırken izliyor sonra gidip biraz daha ileriye oturuyor. Kızı kurtarmak için müdahale etse belki kendisi de ölmeyecekti Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
  • Cmylmz: Hayvanlardan tek farkımız Aklımız eğer aklı yoksa ve saldırgansa tıpkı saldırgan bir hayvana yapılacağı gibi uyutmak gerekki bence. Tekraren söylüyorum. Saldırgan ve insana zarar veriyorsa. Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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