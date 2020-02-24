İstanbul'un göbeğinde feci kaza kamerada - Son Dakika

Zincirlikuyu'da seyir halinde olan lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp altına aldı. Otomobilin kaldırıma çıktığı feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Ocak Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şişli Zincirlikuyu Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş yapan 57 yaşındaki Satılmış Boduç, evine gitmek üzere cadde üzerindeki kaldırımdan yürümeye başladı. Boduç bir süre sonra yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada normal hızda seyir halinde olan lüks otomobilin sürücüsü, Boduç'u son anda fark ederek direksiyonu sağa kırdı. Ancak duramayan otomobil adama çarparak altına aldı. Birkaç saniye aracın altında kalan adam daha sonra yere savruldu.

OTOMOBİL ÇARPIP ALTINA ALDI

Kazanın ardından araçtakiler ve çevredeki vatandaşlar koşarak adamın yanına geldi. Yaralı halde yerde yatan Boduç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adam kaldırımdan yürüdüğü esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışıyor. O esnada araç kaldırıma çıktıktan sonra adama çarpıyor. Aracın altına giren adam sonra yere savruluyor. Vatandaşlar ve araçtakiler ise koşarak adamın başına gidiyor.

"ADAMA ÇARPTI SONRA YAŞLI AMCA TAKLA ATTI"

Kazayı gören Faruk Karakuş, "Yaşlı amca buradan karşıya geçiyordu. Oradan da aniden araba geliyordu. Araba çarpmamak için kaldırıma çıktı zor olsa da kurtuldu. Aslında orada da geçilecek bir yer yok. Adama hafiften çarptı, sonra yaşlı amca takla attı. Amcanın durumu biraz ağırdı, hareket de etmiyordu. Sonra ambulans geldi, hastaneye götürdüler. Kaza sonrası herkes buraya toplandı. Burada sık sık kaza oluyor, ben birkaç kere şahit oldum. Bu kazada her 2 tarafta da suç vardı. Amca karşıya geçse bile üstten atlaması lazım ya da geriye yürümesi lazım, hatalıydı" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA