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İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı

19.01.2022 17:04

İstanbul Bayrampaşa'da korkutan bir olay yaşandı. 6 şüpheli, girdikleri bir evdeki 9 Pakistanlı şahsın paralarını ve telefonlarını gasp etti. Bu anları TikTok üzerinden yayınlayan 6 şüpheliden 2'si polisin operasyonuyla yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu. Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de Tiktok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise halen aranıyor.

İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Gasp çetesi, eve baskın yaptıkları anları TikTok'ta paylaştı
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Bayrampaşa, Tiktok, Medya, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı - Son Dakika


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