İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Atatürk mahallesi Dinar Sokak'ta karşı komşu tarafından çekildiği iddia edilen görüntülere göre çocuklara ağır şiddet uygulandığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir adamın balkon kapısını hızlıca kapattığı görülüyor. Bu sırada video çeken komşuların ise, "Bu görüntüleri polise vermeyecek miyiz? Çocuğu ayağından tavana asarak, dövüyor" dediği duyuldu.

POLİS EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Çocuğunu tavana asarak döven babayı komşuları polisi arayarak şikayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K'yi 2 çocuğunu ve annesini karakola götürdü. Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

"UZUN SÜREDİR BÖYLE TARTIŞMALAR YAŞANIYOR"

Olayı görüntüleyen komşu Hasan Kum, annesinin "size ne karışmayın" diyerek kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Terasta beklerken bir çocuk çığlığı duydum. Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı size ne siz karışmayın dedi. Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın dedim. Sonra baba dışarı çıktı kapıyı kapattılar. Güvenlik güçlerine haber verdik. En kısa zamanda polisler geldi. Uzun süredir bu binada böyle tartışmalar oluyor ama böyle bir şiddeti ilk kez gördüm"