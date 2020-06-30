İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada

Şişli'de akşamüstü brandasını aştığı bir büfeye giren hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosu çaldı.

Şişli'de akşamüstü brandasını aştığı bir büfeye giren hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosu çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken iş yeri sahibi İlhan Ercan, "Bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler" dedi.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu

Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında Şişli Fulya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü kimliği belirsiz bir şahıs, büfenin dış kısmındaki brandayı aşarak içeriye girdi. İçeride dakikalarca inceleme yapan hırsız, çekmeceleri tek tek karıştırdı. Çekmecelerde çalacak bir şey bulamayan hırsızın dikkatini yerdeki uzatma kablo ile duvarda asılı olan gitar çekti. Bir süre etrafına bakan şahıs, gitarı ve kabloyu yanında getirdiği çuvala koyarak kaçtı. İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ertesi gün iş yerine gelen sahibi İlhan Ercan, dış kısma çıktığında gitarın ve uzatma kablonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ercan, hırsızın girdiğini görerek polise şikayette bulundu.

"BEKÇİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Olay hakkında konuşan İlhan Ercan, "Buraya defalarca hırsızlar geldi. 3-4 defa burada malımıza zarar verdiler. UFO'larımızla ilgili problem yaşadık. Buradaki çeşmelerimize kadar söküp aldılar. Bizde bunun için buraya güvenlik kamerası taktırdık. Sonra güvenlik kamerası taktırdık. Kimdir bu neyin nesidir derken baktık ki kağıt toplayıcı şahıslarmış. Polisimizden daha fazla güvenlik istiyoruz, bekçileri göreve çağırıyoruz. Bunlarla ilgili çalışsınlar, bu hırsızlar artık bizi alın terimizi sömürmesinler. Artık bu işlerden bıktık, şahsın eşkali belli yüzü belli yani kendisi belli durumda. O kadar rahat tavırları var ki 5 dakika boyunca hırsızlık yapmaya çalışıyor ve her şeyi alıp götürüyor. Hiçbir şey olmamış gibi kendi yeriymiş gibi giriyor. Bu işlerin artık bir son bulmasını istiyorum" dedi.

"GİTAR ÇALDIĞINI GÖRE DEMEK Kİ MÜZİĞE KARŞI BİR İLGİSİ VAR"

"5 bin lira verdim kamera taktırdım" diyen Ercan, "Yüzü net her şeyi ortada, gittim şikayetçi oldum. Hırsızın bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Daha önceden 4 bin liralık şemsiyeme kadar her şeyi çaldılar. En son olarak da aile yadigarı olan gitarımı çaldılar. Uzatma kabloyu çaldılar, brandayı yırttılar şu an olanlar bunlar. Gitar çaldığını göre hırsızın demek ki müziğe karşı bir ilgisi var. Buradan Şişli Polis Merkezi Amirliğine sesleniyorum, bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsız yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:27 Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]