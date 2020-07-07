İstanbul'un göbeğinde kadını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde kadını vuran zanlı tutuklandı

- Beyoğlu'nda kadının yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda fuhuş için önceden anlaşıp para verdiği kadını, cebinden parasını çaldığı iddiasıyla sokak ortasında tabancayla yaralayan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 45 yaşındaki Elmas F., bir süre önce fuhuş için Osman A. ile para karşılığında anlaştı. Ancak Elmas F,. A'nın gömleğinin cebinden parasını çalarak kaçtı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde F. ile A. bulvar üzerinde karşılaştı. Burada A., F'den parasını gerisi istedi ancak F. parayı vermeyerek hakaret etti. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkartan Osman A., F.'yi bacağından vurarak yaraladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Saldırgan tutuklandı, kadının durumu iyi

Olayın ardından Osman A., emniyete giderek tabancasıyla birlikte teslim olmuş, Elmas F. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Öte yandan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Osman A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.