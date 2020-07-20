İstanbul'un göbeğinde kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Taksim'de bir şahıs mal indirilen kamyonetin kupa bölümüne girerek iki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, kaçan zanlı Beyoğlu bekçisi tarafından yakalandı.



Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane Şehit Muhtar Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerindeki bir iş yerine gelen Ahmet O., kamyoneti geri manevra yaparak yanaştırdıktan sonra kasasından mal indirmeye başladı. İndirme işlemi devam ettiği esnada bir şahıs cadde üzerindeki kamyonetin yanına geldi.



Kaşla göz arasında çaldı



Etrafta bir süre dolaşarak kolaçan eden şahıs, kupada kimsenin olmadığını görünce içerisine girdi. Şoför mahallindeki iki cep telefonunu kaşla göz arasında çalan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından Ahmet O.'nun ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahsın eşkalini ve kimliğini tespit etti.



Beyoğlu bekçisi ertesi gün yakaladı



Tespitin ardından çalışmalara devam eden "Gece Kartalları" diye tabir edilen Beyoğlu "Çarşı ve Mahalle" bekçileri, Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak üzerinde devriye gezdiği esnada hırsızlık yapan şahsı durdurdu. Şahsın kimlik sorgusunu yapan bekçiler, telefonları çaldığı tespit edilen Veysel G.'yi (38) gözaltına aldı. Üst araması yapılan şahıs ilk ifadesinde cep telefonlarını çaldığını itiraf ederek satarak paraya çevirdiği söyledi. Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı bekçilerin nezaretinde polis ekipleri tarafından Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL