İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı

Türkiye sokakları sessiz sedasız işgal eden başıboş köpekler nedeniyle zor günlerden geçerken, vatandaşlar da yetkililerin konuyla ilgili çözüm üretememeleri nedeniyle çaresizlik içinde.

TASMASIZ GEZDİRİLEN KÖPEK DEHŞET SAÇTI

İstanbul Kadıköy'de bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü de durumun vahametini gözler önüne serdi. Moda sahilinde sahibi tarafından tasmasız olarak gezdirilen bir köpek, yakınından geçen başka bir köpek ve sahibine saldırarak feci şekilde yaraladı.

SALDIRGAN KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER AMA...

Yaşanan paniği gören vatandaşlar olay yerine koşarken, ellerine geçirdikleri nesnelerle kadını ve köpeğini kurtarmaya çalıştı. Saldırgan köpeğe defalarca vuran bir genç bu hamlesinden sonuç alamazken, İstanbul'un göbeğinde yaşanan skandal olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.