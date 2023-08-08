İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı

08.08.2023 16:26

Başıboş köpeklerle ilgili sorunların zirve yaptığı Türkiye'de durumun vahametini gözler önüne seren korkunç bir olay daha yaşandı. İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde tasmasız gezdirilen bir köpek, yakınından geçmekte olan başka bir köpeğe ve sahiplerine saldırarak feci şekilde yaraladı.

Türkiye sokakları sessiz sedasız işgal eden başıboş köpekler nedeniyle zor günlerden geçerken, vatandaşlar da yetkililerin konuyla ilgili çözüm üretememeleri nedeniyle çaresizlik içinde.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı

TASMASIZ GEZDİRİLEN KÖPEK DEHŞET SAÇTI

İstanbul Kadıköy'de bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü de durumun vahametini gözler önüne serdi. Moda sahilinde sahibi tarafından tasmasız olarak gezdirilen bir köpek, yakınından geçen başka bir köpek ve sahibine saldırarak feci şekilde yaraladı.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı

SALDIRGAN KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER AMA...

Yaşanan paniği gören vatandaşlar olay yerine koşarken, ellerine geçirdikleri nesnelerle kadını ve köpeğini kurtarmaya çalıştı. Saldırgan köpeğe defalarca vuran bir genç bu hamlesinden sonuç alamazken, İstanbul'un göbeğinde yaşanan skandal olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Köpek Saldırısı, İstanbul, Kadıköy, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı - Son Dakika


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