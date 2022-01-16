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İstanbul'un göbeğinde kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı

16.01.2022 09:02

Şişli'de hatalı dönüş yapan otomobil, seyir halindeki lüks otomobile yandan çarptı. Kazada kişi yaralanırken, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı.

Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi'nden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan H.Ö.'nün kullandığı otomobil, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen K.A.'nın kullandığı lüks otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu.

BİR YOLCU OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri cadde üzerinde güvenliği sağlarken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada lüks otomobilin içerisinde sıkışan Y. B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan Y.B., K.Y., İ.Y. ile diğer otomobilde bulunan yaralılar H.Ö., M.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların genel durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Trafik polisleri kaza sebebiyle yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler;

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
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Otomobil, Şişli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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