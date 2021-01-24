İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga kamerada - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga kamerada
24.01.2021 10:26
İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga kamerada Mecidiyeköy'de iki grup birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı Mecidiyeköy'de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme, yumruk ve kemerle birbirine girdi.
İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga kamerada
Mecidiyeköy'de iki grup birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı
İSTANBUL - Mecidiyeköy'de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme, yumruk ve kemerle birbirine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, ayrılan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kemerlerin çekildiği kavgada darbe alan biri yere yığıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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