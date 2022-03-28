İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı! - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!

28.03.2022 10:31

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların saç saça baş başa kavgasını ise yanlarındaki erkekler ayırmaya çalıştı. Kavgayı gören vatandaşlar film izler gibi izledi.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kız grubu sokak ortasında sözlü tartışmada bulundu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Kızlardan birini yanlarındaki erkek şahıslar tutarak sakinleştirmeye çalışırken, koşarak gelen bir kızın saldırmasıyla taraflar arasında kavga başladı. Gruptaki diğer kızların da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

ERKEKLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kızlar saçlarını çekip tekme atarak birbirlerine saldırdı. Kızların yanında bulunan erkek şahıslar ise saç saça baş başa kavgayı ayırmaya çalıştı. Tanık olan bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izlediler.

Çevredekilerin de müdahalesiyle bir süre sonra kavga sonlandırıldı.

YORUMLAR
500
Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı Meydan dayağı kameralara yansıdı Meydan dayağı kameralara yansıdı

Kadıköy, kavga, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı! - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement