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İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yabancı uyruklu bir kişi başı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yabancı uyruklu bir kişi başı kesilmiş halde bulundu

13.08.2021 09:50

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında yaşayan Pakistan uyruklu 5 şahıs arasında tartışma çıktı. 4 kişinin evden koşarak ayrılmasından sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kanepenin üzerinde kafası kesilmiş halde bir kişinin cansız bedenini buldu.

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında yaşayan Pakistan uyruklu 5 kişi, çalıştıkları ayakkabı atölyesinden çıkarak öğle arasında eve geldi. Evde, henüz bilinmeyen nedenle 5 kişilik grup arasında kavga çıktı. Ardından 4 kişi evden hızlıca çıkarak kaçtı. Kaçanlardan 3'ü polise teslim olup, cinayet işlediklerini itiraf etti.

KAFASI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Eve gelen polis ekipleri, kanepenin üzerinde kafası kesilmiş halde bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'da göbeğinde Yabancı uyruklu şahıs evinde başı kesilmiş halde bulundu

"4 KİŞİ GELİP ADAMIN CANINI ALIYORLAR"

Mahalle sakini Zeki Erbek, "Burada yabancı uyruklular oturuyordu. 4 kişi gelip burada adamın canını alıyorlar, kafasını kesiyorlar. İçeride çekyat var. Adamı çekyatın üstünü yatırıp canını alıyorlar. Ondan sonra buraya olay yeri inceleme ve polis geliyor. Olay bu yani. 4 kişi kalıyor burada. Sonrada kaçıp gidiyorlar" dedi.

"İÇERDE CİNAYET İŞLENDİĞİNİ DUYDUK"

Mahallede esnaf olan Mustafa Yemez, "Yandaki börek salonunu işletiyoruz. Orada otururken bir kargaşa, ses duyduk. Ben de 'önemli değildir takılma' dedim. 25 - 30 dakika sonra polisler geldi. Buraya geldiklerinde kimseyi yaklaştırmadılar. Önce biz anlamadık ne olduğunu, acaba içeride bir tartışma, kavga mı oldu diye. Daha sonra içeride cinayet işlendiğini duyduk. Mesele bundan ibaret. İçeriye önce 2 kişi, daha sonra 2 kişi daha giriyor. Bir kişi elinde ekmekle marketten geldi. 5 kişi girdiler kameradan gördüm ben de, polise verdiğim ifadede söyledim. Daha sonra 4 kişi evden koşarak uzaklaştılar. Olayın cinayet olduğunu daha sonradan öğrendim. 5 kişi kalıyormuş evde bana da bakkal söyledi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da göbeğinde Yabancı uyruklu şahıs evinde başı kesilmiş halde bulundu

"5 KİŞİ EVE GİRDİLER, 4 KİŞİ AYRILDILAR"

Görgü tanığı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada öldürülen kişiyle zanlıların aynı evde kaldığını ifade ederek, "5 kişi eve girdiler, sonra evden 4 kişi ayrıldılar ve ara sokaklara dağıldılar." dedi.

İstanbul'da göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu

EVE GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAMERADA

Öte yandan, 5 kişinin eve girdikleri ve ardından kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ilk başta 3 kişinin eve doğru geldiği, bir kişinin marketten ekmek aldığı, ardından 2 kişinin daha geldiği ve böylece 5 kişinin içeri girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra 4 kişinin kaçarak uzaklaştığı da kameraya yansıyor.

İstanbul'da göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pakistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alan polisin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yabancı uyruklu bir kişi başı kesilmiş halde bulundu

Pakistan, Cinayet, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yabancı uyruklu bir kişi başı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika


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