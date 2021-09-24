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İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

24.09.2021 11:55

Şişli Kurtuluş'ta yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın, gözaltına alındı.

Şişli Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana gelen olayda çocukluğunda Kurtuluş'ta yaşayan Kader K. (46) bir süre önce babasından kalan boş eve geldi. Önce evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı.

MAHALLE HALKI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Kader K.'nın evinin penceresinde farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler olduğunu görenler büyük şok yaşadı. Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi. Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

ÖLÜ KEDİYİ PENCERE DEMİRİNE ASTI ASTI

Kader K'nın ölü kediyi boyadıktan sonra pencere demirlerine asması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde kadının ölmüş kediyi boyadıktan sonra pencereye asması yer aldı. Mahalle sakini Yunus Arı, "Yaşlı bir kadın var. Arada buraya gelerek kediyi boyayıp bantladıktan sonra pencereye asıyor. Mahalleli olarak tedirginiz. Polise haber verdik" dedi.

İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

"SOKAĞA RAHATSIZLIK VERİYORDU"

Diğer mahalle sakini İlkay Karaküçük, "Mahalleli olarak çok başvuran oldu. Kadın gözaltına alınmış. Sokağa rahatsızlık veriyordu. Ama bir hastalığı var mı yok mu bilmiyorum. Burada insanlara bağırıp sataşıyordu. İnsanlara zarar veriyordu. Bir gün ölü kediyi boyayıp şuraya asmıştı. Burası bayağıdır kullanılmayan bir yer. Kediyi kendisi öldürmemiş. İçeride ölü olarak bulmuş" diye konuştu.

İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

Değirmen Sokak, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı - Son Dakika
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