İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! İstinye Park AVM'den yükselen dumanlar gökyüzü kapladı - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! İstinye Park AVM'den yükselen dumanlar gökyüzü kapladı

25.05.2023 19:53

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'nin çatı katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sardı.

İstinye Park AVM'de korkutan yangın! Çatı katından alevler yükseldi

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gökyüzünü kaplayan dumanlar geniş bir bölgeden görüldü. Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

"ETKİLENEN KİMSE OLMADI"

Yangını gören Neşe Varol, "AVM içerisinde duman etkiliydi. Müşteriler hala içerideydi. Bazıları dışarı çıktı ama çoğu müşteri içerideydi. Biz sadece mağazanın ön kapısına doğru alındık. Şu an içeride duman azaldı. Etkilenen kimse olmadı, ambulans falan da gelmedi zaten. Sadece itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şuanda da AVM'nin klimaları açık. Havalandırma da açık olduğu için duman boşaltılmış oldu." dedi. Yangın esnasında orada bulunan Suat Durmuş, "Biz taksileri yanaştırırken yangın başlamıştı. İçeriden ve dışarıdan müdahale ettiler ama baya yandı. İtfaiye geldi, şuanda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Orada tadilat yapılıyordu, büyük ihtimalle oradaki malzemeler tutuşmuştur. Yangın büyümeden hemen müdahale edildi. Ama içeride bayağı bir hasar vardır." diye konuştu.

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İstinye Park, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! İstinye Park AVM'den yükselen dumanlar gökyüzü kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! İstinye Park AVM'den yükselen dumanlar gökyüzü kapladı - Son Dakika
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