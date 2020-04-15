İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan 'türbe çetesi' çökertildi - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "evde kal" çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı.

İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "evde kal" çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilere ayrıca sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle biner lira idari para cezası kesildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çekçek ile mega kentin göbeğindeki Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı. Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAÇARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Semtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

SOSYAL MESAFEYE UYMAMAKTAN DA CEZA

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğinde ifadelerini alınan Aykut K. ve Mustafa D'ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet"ten biner lira idari para cezası kesildi. Şahısların emniyette "Hırsızlık" suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç" dedi.

(İHA)

Kasımpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 20:09:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]