İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan 'türbe çetesi' çökertildi - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi

23 dakika önce

İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi Kasımpaşa'da salgını fırsat bilen hırsızlar tarihi eser türbenin kurşunlarını çaldı Hırsızlar kurşunları çekçekle götürürken suçüstü yakalandı Hırsızlara sosyal mesafeye uymadıkları için de para cezası kesildi Korona virüs...

İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi

Kasımpaşa'da salgını fırsat bilen hırsızlar tarihi eser türbenin kurşunlarını çaldı

Hırsızlar kurşunları çekçekle götürürken suçüstü yakalandı

Hırsızlara sosyal mesafeye uymadıkları için de para cezası kesildi

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "evde kal" çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilere ayrıca sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle biner lira idari para cezası kesildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çekçek ile mega kentin göbeğindeki Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı. Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kaçarken suçüstü yakalandılar

Semtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sosyal mesafeye uymamaktan da ceza

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğinde ifadelerini alınan Aykut K. ve Mustafa D'ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet"ten biner lira idari para cezası kesildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç" dedi.

İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan türbe çetesi çökertildi

Kasımpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:24 Kaynak: İHA

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