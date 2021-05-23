İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti

23.05.2021 15:40

İstanbul'da Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki durakta otobüs bekleyen 61 yaşındaki şahıs, pusu kuran husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Duraktaki vatandaşlar saldırı nedeniyle nereye kaçacağını şaşırırken, olay kameralara da yansıdı. Kurşun yağmuruna tutulan yaralı adam ise, "Ölüyorum taksi çağırın" diye feryat etti. Çevredekiler ise o sırada "Ölmüyorsun zaten hastanede burada" dedi. Ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçen Perşembe günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 61 yaşındaki Metin Atay, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki Diş Polikliniği durağında otobüs beklemeye başladı.

DURAKTAKİ VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Atay beklediği esnada cerrahi maskeli bir şahıs, durağın arkasından dolanarak vatandaşların gözleri önünde Atay'a kurşun yağdırdı. Saldırının ardından sol ayak, sağ ve sol karın boşluğunda yaralanan adam can havliyle durağın arkasına kaçtı. Ağır yaralanan adam bir süre sonra durağın önünde yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YOLCULAR PANİKLE KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan durağın arkasından koşmaya başlıyor. Olayı gören duraktaki vatandaşlar ayağa kalkarak kaçışmaya başlıyor. Saldırgan kaçarken adama birkaç el daha ateş açıyor. Yaralı adam ve vatandaşlar can havliyle durağın arkasından koşuyor. Duraktaki bir kadın ise oturağın altına sığınıyor. Durağın içine gelen adam ardından yere yığılıyor.

"ÖLMÜYORSUN HASTANE BURADA"

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada sokaktaki bir eczane çalışanları ağır yaralı adama müdahale etmeye başladı. O esnada "Ölüyorum taksi çağırın" diyen adama müdahale eden çalışanlar ise, "Ölmüyorsun zaten hastane de burada" dediği anlar da kameralara yansıdı.

TÜM MÜDAHELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesinin ardından ambulansa alınan adam, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Metin Atay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri de görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yerinde bulunan 5 adet kovan ve 1 adet mermi çekirdeği ise muhafaza altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından eşkalini belirleyen polis ekipleri, saldırganın 20 yaşındaki şahsın Ramazan Ç. olduğunu tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kaçış istikametindeki yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek adım adım iz süren polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

DAHA ÖNCEDEN DE KAYDI VARMIŞ

Öte yandan uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Atay'ın emniyette 2 adet "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Atay dün Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın Ölüyorum feryatları ortalığı inletti

Okmeydanı, Saldırı, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın 'Ölüyorum' feryatları ortalığı inletti - Son Dakika


YORUMLAR (5)
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