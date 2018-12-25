Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

24 dakika önce

Şişli'de park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı.

İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
Şişli'de park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı. Motosikleti çalan hırsızların soğukkanlılığı dikkat çekti. Polis çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.54 sıralarında Şişli Bomonti Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Akın Kaya 22 HE 109 plakalı motosikletini sokak üzerinde park etti. Gece saatlerinde motosikletle sokağa gelen kasklı 2 hırsız, park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar, ardından saniyeler içerisinde gidon kilidini kırdıkları 15 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından motosiklet sahibi Akın Kaya'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Kaya, sosyal medya hesabında çalınan motosikleti bulana bin lira para ödülü vereceğini belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

Polis, Şişli, Motosiklet, 3. Sayfa
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