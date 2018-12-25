Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada Şişli'de hırsızlar park halindeki motosikleti çaldıİSTANBUL - Şişli'de park halindeki motosiklet kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı.

İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada
Şişli'de hırsızlar park halindeki motosikleti çaldı

İSTANBUL - Şişli'de park halindeki motosiklet kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı. Motosikleti çalan hırsızların soğukkanlılığı dikkat çekti. Polis çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlatırken hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.54 sıralarında Şişli Bomonti Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Akın Kaya 22 HE 109 plakalı motosikletini sokak üzerinde park etti. Gece saatlerinde motosikletle sokağa gelen kasklı 2 hırsız, park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar ardından saniyeler içerisinde gidon kilidini kırdıkları 15 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından motosiklet sahibi Akın Kaya'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Kaya, sosyal medya hesabında çalınan motosikleti bulana bin lira para ödülü vereceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:30 Kaynak: İHA

Polis, Şişli, İstanbul, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP, İstanbul'daki Seçmenine "CHP'nin Adayı İmamoğlu'na Oy Verecek misiniz?" Diye Soracak Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor

Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:48:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]