Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

İstanbul'un Göbeğinde Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

49 dakika önce

İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada -Hırsızlar park halindeki motosikleti çaldıİSTANBUL - Fatih Fındıkzade'de park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı.

İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada
-Hırsızlar park halindeki motosikleti çaldı

İSTANBUL - Fatih Fındıkzade'de park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı. Kasklı ve motosikletle gelen hırsızların motosikleti çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 17 Aralık günü saat 04: 05 sıralarında Fatih Fındıkzade Haseki Sultan Mahallesi Münifpaşa Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen Ömer Mustafa Anuk, 34 AIJ 953 plakalı motosikletini yol üzerine park etti. Sabaha karşı sokak içerisinde dolaşarak keşif yapan hırsızlar, Ömer Mustafa Anuk'a ait motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre sokakta dolaşan hırsızlar, ardından park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.
Sabah saatlerinde evinden çıkan Anuk, motosikleti görmeyince şok yaşadı. Motosikletin çalındığı anlayan Anuk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızların motosikleti çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların motosikletle sokağa geldiği, sonrasında ise motosikleti çalarak kayıplara karıştıkları görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:44 Kaynak: İHA

Fatih, Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa
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