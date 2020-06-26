İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı -Harbiye'de sandalyede hareketsiz duran genç kadın polisi harekete geçirdi -Ekipler zor anlar yaşayan kadını güç bela hastaneye kaldırdı Harbiye'de bir kafeteryadaki sandalyede hareketsiz duran genç kadın polise harekete geçirdi.

İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
-Harbiye'de sandalyede hareketsiz duran genç kadın polisi harekete geçirdi
-Ekipler zor anlar yaşayan kadını güç bela hastaneye kaldırdı
İSTANBUL - Harbiye'de bir kafeteryadaki sandalyede hareketsiz duran genç kadın polise harekete geçirdi. Polisin uzun süre uyandırmaya çalıştığı psikolojik sorunları olan kadın, zor anlar yaşattığı sağlık ekipleri tarafından güçbela hastaneye kaldırıldı. Kadın ambulansa götürülürken, "köpeğimden ayırmayın" diye ağladı.
Olay, dün 09.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kadının sandalyede uzun süre hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kadınla iletişim kurmaya çalıştı.
Ekiplere zor anlar yaşattı
Ancak sandalyede sızan ve uzun süre kendine gelmeyince polis, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Uyuşturucu madde kullandığı düşünülen kadın sandalyede hareketsiz durduğu esnada ise Şişli polisi kadının kucağındaki köpeğe su verdi. Ardından kadının uyanmasıyla birlikte polis kadına da su verdi. Ancak psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, ekiplerle iletişim kurmayarak zorluk çıkarttı.
"Köpeğimden ayırmayın"diye ağladı
Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir sızan bir ayılan kadına eter koklatarak kendine getirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan ve iletişim kurmayan kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla götürüldü. Kadın ambulansa konulduğu esnada polis ekipleri köpeğine sahip çıktı. Kadının ağlaması üzerine ise polis ekipleri söz vererek köpeğini yanına götüreceğini söyledi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İnci ismindeki kadının, bir süre önce boşandığı ve bu sebepten ötürü psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

İstanbul, Harbiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:19 Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama 10:15 Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek 10:04 İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı 09:59 Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi 09:58 Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak 09:47 Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi 09:36 Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor 09:34 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek 09:09 Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak 08:34 Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak 08:33 ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı 08:14 Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır 07:54 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi 00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
10:04
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
09:55
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
09:55
İç çamaşırı giymeden sahaya çıkan güzel, yıllar önce ev arkadaşından yediği dayağın fotoğrafını paylaştı
09:53
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
09:48
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
09:46
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
09:40
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
09:38
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
09:28
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
09:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 10:25:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]