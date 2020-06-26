İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde sızan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

-Harbiye'de sandalyede hareketsiz duran genç kadın polisi harekete geçirdi

-Ekipler zor anlar yaşayan kadını güç bela hastaneye kaldırdı

İSTANBUL - Harbiye'de bir kafeteryadaki sandalyede hareketsiz duran genç kadın polise harekete geçirdi. Polisin uzun süre uyandırmaya çalıştığı psikolojik sorunları olan kadın, zor anlar yaşattığı sağlık ekipleri tarafından güçbela hastaneye kaldırıldı. Kadın ambulansa götürülürken, "köpeğimden ayırmayın" diye ağladı.

Olay, dün 09.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kadının sandalyede uzun süre hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kadınla iletişim kurmaya çalıştı.

Ekiplere zor anlar yaşattı

Ancak sandalyede sızan ve uzun süre kendine gelmeyince polis, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Uyuşturucu madde kullandığı düşünülen kadın sandalyede hareketsiz durduğu esnada ise Şişli polisi kadının kucağındaki köpeğe su verdi. Ardından kadının uyanmasıyla birlikte polis kadına da su verdi. Ancak psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, ekiplerle iletişim kurmayarak zorluk çıkarttı.

"Köpeğimden ayırmayın"diye ağladı

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir sızan bir ayılan kadına eter koklatarak kendine getirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan ve iletişim kurmayan kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla götürüldü. Kadın ambulansa konulduğu esnada polis ekipleri köpeğine sahip çıktı. Kadının ağlaması üzerine ise polis ekipleri söz vererek köpeğini yanına götüreceğini söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İnci ismindeki kadının, bir süre önce boşandığı ve bu sebepten ötürü psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.