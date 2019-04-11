Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Göbeğinde Taksici ile Motosikletlinin Kavgası Kamerada

İstanbul'un Göbeğinde Taksici ile Motosikletlinin Kavgası Kamerada

23 dakika önce

- (Özel) İstanbul'un göbeğinde taksici ile motosikletlinin kavgası kamerada Dolmabahçe'de motosikletli, müşteri almak için aracı üzerine kıran taksiciyle kavga ettiİSTANBUL - Dolmabahçe'de motosikletli ile müşteri almak için yol kenarına aniden direksiyonu kırarak yanaşan taksici arasında...

- (Özel) İstanbul'un göbeğinde taksici ile motosikletlinin kavgası kamerada
Dolmabahçe'de motosikletli, müşteri almak için aracı üzerine kıran taksiciyle kavga etti

İSTANBUL - Dolmabahçe'de motosikletli ile müşteri almak için yol kenarına aniden direksiyonu kırarak yanaşan taksici arasında kavga çıktı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada öfkeden deliye dönen motosikletli, aracın içerisinden çıkartmadığı taksiciyi tartakladı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen motosikletli, yeşil ışık yandıktan sonra Beşiktaş istikametine doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra en sağ şeride giren motosikletli normal hızda yoluna devam ettiği esnada, 34 TVF 27 plakalı taksinin sürücüsü kaldırımda bekleyen müşteriyi gördü. Onu almak için dikkatsiz bir şekilde sağ tarafa yanaşan taksici, direksiyonu şeridinde giden motosikletlinin üzerine kırmış oldu. Bu duruma sinirlenen ve öfkeden adeta deliye dönen motosikletli taksi sürücüsüne, "Ne yapıyorsun? Müşteri alacaksın diye üstüme mi gireceksin?" diyerek önce tepki gösterip ardından da hakaret etti.
Öfkeden deliye dönen motosikletli hakaretler yağdırdı
Taksicinin aynı şekilde karşılık vermesi üzerine adamın üzerine yürüyen motosikletli, "otur oturduğun yere kırmayayım bir taraflarını, senin ağzını burnunu kırarım" diyerek hem hakaret ve tehdit etti hem de araçtan çıkartmadığı taksiciyi tartakladı. Kavgayı gören taksideki müşterinin ve çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine taraflar birbirinden ayrıldı. Birbirlerinden ayrıldıktan sonra sözlü bir şekilde tehdit ve hakaret içeren kelimelerle birbirleriyle tartışmayı sürdüren taraflar daha sonra yollarına devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
(DCC- ÖY- ÖFA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
kavga, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, 3. Sayfa
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