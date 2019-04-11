Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Göbeğinde Taksici ile Motosikletlinin Kavgası Kamerada

İstanbul'un Göbeğinde Taksici ile Motosikletlinin Kavgası Kamerada

10 dakika önce

Dolmabahçe'de motosikletli ile müşteri almak için yol kenarına aniden direksiyon kırarak yanaşan taksici arasında kavga çıktı.

İstanbul'un Göbeğinde Taksici ile Motosikletlinin Kavgası Kamerada, System.String[]
Dolmabahçe'de motosikletli ile müşteri almak için yol kenarına aniden direksiyon kırarak yanaşan taksici arasında kavga çıktı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada öfkeden deliye dönen motosikletli, taksiciyi tartakladı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen motosikletli, yeşil ışık yandıktan sonra Beşiktaş istikametine doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra en sağ şeride giren motosikletli normal hızda yoluna devam ettiği esnada 34 TVF 27 plakalı taksinin sürücüsü kaldırımda bekleyen müşteriyi gördü. Onu almak için dikkatsiz bir şekilde sağ tarafa yanaşan taksici, direksiyonu şeridinde giden motosikletlinin üzerine kırmış oldu. Bu duruma sinirlenerek öfkeden adeta deliye dönen motosikletli, taksi sürücüsüne "Ne yapıyorsun? Müşteri alacaksın diye üstüme mi gireceksin?" diyerek tepki gösterip hakaret etti. Aynı şekilde karşılık veren taksicinin üzerine yürüyen motosikletli, "Otur oturduğun yere kırmayayım bir taraflarını, senin ağzını burnunu kırarım" diyerek hakaret ve tehdit ettiği taksiciyi aracın içinde tartakladı. Kavgayı gören taksideki müşterinin ve çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar birbirinden ayrıldı. Tehdit ve hakaret içeren sözlerle birbirleriyle tartışmayı sürdüren taraflar, daha sonra yollarına devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
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