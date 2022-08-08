İstanbul'un göbeğinde tarladan sebze topluyorlar - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde tarladan sebze topluyorlar

08.08.2022 09:27
İstanbul'un göbeğinde tarladan sebze topluyorlar

İstanbul'un göbeğinde tarladan sebze topluyorlar Bu tarladan satın alacağınız sebzeyi kendiniz topluyorsunuz İstanbul Havalimanı'nın yanı başında bulunan Dursunköy'de vatandaşlar satın almak istedikleri sebzeleri kendileri tarlaya girerek topluyor.

İstanbul'un göbeğinde tarladan sebze topluyorlar

Bu tarladan satın alacağınız sebzeyi kendiniz topluyorsunuz

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nın yanı başında bulunan Dursunköy'de vatandaşlar satın almak istedikleri sebzeleri kendileri tarlaya girerek topluyor. Dalından sebze yemeye hasret kalmış İstanbullular tarlaya akın ederken, yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'nın yanı başında bulunan Dursunköy'de vatandaşlar satın almak istedikleri ürünleri tarlaya girerek kendisi topluyor. Toplanan ürünler market ile aynı fiyata kimi zaman ise ucuza satılıyor. İstanbul'da doğal ürünlere hasret kalmış vatandaşlar bu tarlalara adeta akın ediyor.

Tarladan alışveriş yapmaya gelen Mehmet ve Tülay Kaya, "Bugün domates ve biber topladık eşimle harika nefis lezzetler var gerçekten burada. Çok güzel bir duygu organik ürünleri hem toplayıp hem yiyoruz. Gerçekten çok sağlıklı ve biz zarar vermemeye çalışıyoruz toplarken. Tüm herkesin buraya gelmesi lazım bence marketten alışveriş yapmaktansa. Burada aileleri de gördüm çocuklarına gösteriyorlardı ürünleri. Fiyatlar gerçekten uygun marketlerde bazen daha pahalı bile olabiliyor. Burada dalından bu fiyat olması çok iyi" şeklinde konuştu.

Öte yandan vatandaşların tarlaya gelerek oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'un göbeğinde tarladan sebze topluyorlar - Son Dakika

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