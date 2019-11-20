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İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti

6 saat önce

ŞİŞLİ'de bulunan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı.

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ŞİŞLİ'de bulunan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay saat 05.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.

İSTASYONDA BULUNAN PERSONEL KIYAFETLERİ VERİLDİ

Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, ona  akaryakıt istasyonunun personel kıyafetlerinden verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın,  Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

MEZARLIKTAN ÇIKAN OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kadının akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından giydirildiği sırada, kadına tecavüz etmeye çalışan şüphelinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Sıracevizler Caddesi'nden Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak kaçan otomobil kısa sürede gözlerden kayboldu.

AKARYAKIT İSTASYONU MÜDÜRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge, "Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu" dedi.

OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.


- İstanbul
akaryakıt istasyonu, Feriköy Mezarlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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