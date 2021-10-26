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İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı

26.10.2021 09:43

Şişli'de içinde öğrencilerin bulunduğu bir servis aracında yangın başladı. Sürücü öğrencileri indirdikten sonra zaman zaman patlamaların olduğu servis aracı alev alev yandı. Korku dolu anlar sonrası yaşananları aktaran servis şoförü "Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum. Cana geleceğine mala gelsin" ifadelerini kullandı.

Şişli, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında öğrencileri taşıyan servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman ve alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa çeken sürücü Hasan Akduman öğrencileri tahliye etti. Servis aracındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra açıklamalarda bulunan servis şoförü çocuklara bir şey olacak diye çok korktuğunu belirtti.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etse de başarılı olamayan sürücü korku dolu anlar yaşadı. Zaman zaman patlamaların olduğu servis minibüsü alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

"ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM"

Servis minibüsünü durdurarak öğrencileri tahliye eden sürücü Hasan Akduman "Tünelden çıkarken araba bir anda alev aldı. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağladıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha sonra aracım alev aldı. Önce korktum ama çocuklara dedim panik yapmayın. Hepsi arabadan düzgün bir şekilde indi. Ama bir anda duman çoğalmaya başlayınca ben korkmaya başladım. Çocuklara bir şey olacak diye. Ondan sonra çok şükür arabadan indirdim. Mala geldi ama cana gelmedi kimsede bir şey yok. Çok şükür" dedi.

Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi Şişli istikameti trafiğe kapandı. Minibüsün söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

İşte olay yerinden görüntüler;

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Caddesi, Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı - Son Dakika
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