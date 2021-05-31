İstanbul'un göbeğinde yasakları yok sayıp doğum günü kutladılar - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye'de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

MASKE VE MESAFESİZ KUTLAMA

İhbarı değerlendiren ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.

55 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı. Mekan işlemlerin ardından boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.