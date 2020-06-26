İstanbul'un göbeğinde yaşanan feci kazalara esnaf isyan etti - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde yaşanan feci kazalara esnaf isyan etti

Şişli'de 1 ay arayla yaşanan ve sürücülerin boşluğa uçtuğu feci kazalara işlek bir cadde üzerinde iş yerleri olan esnaflar tepki gösterdi.

Şişli'de 1 ay arayla yaşanan ve sürücülerin boşluğa uçtuğu feci kazalara işlek bir cadde üzerinde iş yerleri olan esnaflar tepki gösterdi. Herhangi bir yön tabelası bulunmayan sokağa esnaf "kapan" kurulmasını istedi. Feci kazalar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Şişli Piyelapaşa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen kazada bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde giden hafif ticari araç sürücüsünün sinyal vermeden sokağa girmek istemesi sonucu kontrolü kaybederek demir korkulukların arasından boşluğa uçtu. Motosikletli gencin yaralı olarak kurtulduğu kazada güvenlik kameralarına yansıdı. Nisan ayında meydana gelen diğer bir kazada ise 61 KZ 709 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Mesut A, sağ şerit geçmek için hamle yaptığı esnada aniden sokağa girmek isteyen 34 FE 1873 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu otomobille boşluğa düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri ise kazalarla ilgili çalışma başlattı. 1 ay arayla yaşanan kazaların ardından cadde üzerinde iş yerleri olan esnaflar duruma tepki gösterdi. Sokağa her iki taraftan da girildiğini belirten esnaf, cadde üzerinden sağa dönüşün yasak olduğuna dair tabelanın konulmasını ve "kapan" kurulmasını istedi.

"KAPAN KONULSUN, İNSANLARIN HAYATIYLA OYNANMASIN"

Konu hakkında konuşan esnaf Recep Çakıllı, "Burası gördüğün gibi Piyalepaşa Bulvarı buradan sürücüler çok hızlı iniyorlar. Buradan da 'U' dönüşü yapıyorlar. Burası dar olduğu için açıktan alıp girmeye çalışıyorlar ve arkadan gelende duramıyor ve kaza oluyor. Yetkililere sesleniyoruz, buraya bir kapan koysalar tek çıkış olsun insanların hayatıyla oynamayalım. Kazaların birinde motosiklet sürücüsü bulvardan geliyordu. Araç hızlıca sokağa giriş yaptı ve motosikletle çarpıştılar. Motosikletli sekerek demirlere çarptı ve aşağıya uçtu. Çok şükür hafif yaralıydı. Otomobil de aynı şekilde buradayken bariyerlere çarptı ve yine yaramalı kaza oldu" dedi.

"3 BELEDİYENİN SORUMLULUK ALANLARININ TAM ORTASINDAYIZ"

Yetkililerden buraya kapan konulmasını istiyoruz. Burası işlek kullanılan bir yol ve düzenleme yapılması iyi olur. Biz aslında ortada kaldığımız için komedi bir durum da var. Bizimle kimse ilgilenmiyor, yani biz burada esnafız. Burayı kapatsalar bizim ekmeğimizle oynayacaklar, açık kalsa insanların can tehlikesi var. Buraya bir kapan konulsa iş çözülecek. Beyoğlu, Şişli ve İBB'nin sorumluluk alanlarının tam ortasındayız" ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Motosiklet, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 01:12 Kaynak: İHA

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