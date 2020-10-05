İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: "Corona bak dalgana" - Son Dakika

İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: "Corona bak dalgana"

- (Özel) İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: "Corona bak dalgana" Cihangir'de korona virüs salgınına rağmen hiçbir kurala uymadan parti düzenlediler Dansözlü partiye katılanlar oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atarak halay çekti İçe içe eğlenilen maskesiz ve...

- (Özel) İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: "Corona bak dalgana"

Cihangir'de korona virüs salgınına rağmen hiçbir kurala uymadan parti düzenlediler

Dansözlü partiye katılanlar oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atarak halay çekti

İçe içe eğlenilen maskesiz ve sosyal mesafesiz parti "bu kadarına da pes" dedirtti

İSTANBUL - İstanbul'un göbeği Cihangir'deki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları, "Corona bak dalgana kardeşim" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Cihangir'daki ünlü bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

Dansözlü partide göbek atıp halay çektiler

Mekanda korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar ardından gelen alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

"Corona bak dalgana kardeşim" notuyla paylaştılar

Çalışanlar dışında kimsenin maske takmadığı "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları "Corona bak dalgana kardeşim" notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: Corona bak dalgana
İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: Corona bak dalgana
İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: Corona bak dalgana
İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: Corona bak dalgana

Cihangir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede dansözlü parti: 'Corona bak dalgana' - Son Dakika

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