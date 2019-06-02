Son Dakika Haberleri: İstanbul'un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi
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İstanbul'un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi

1 saat önce

- İstanbul'un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi Yavru aslanlar ve kaplanları vatandaşlar biberonla besliyorİSTANBUL - İstanbul'un göbeğinde bulunan eğlence ve aktivite alanı 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor.

- İstanbul'un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi
Yavru aslanlar ve kaplanları vatandaşlar biberonla besliyor
İSTANBUL - İstanbul'un göbeğinde bulunan eğlence ve aktivite alanı 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor. Çekmeköy'deki alanda bulunan yavru aslan, kaplan ve ayı gibi hayvanlar vatandaşların ilgi odağı olurken vatandaşlar rehabilite edilmiş hayvanları biberonlarla besledi.
Çekmeköy'de bulunan ve ziyaretçilerine birbirinden farklı aktiviteleriyle eğlence ve macera deneyimi sunan Park of İstanbul'a ilgi her geçen gün artıyor. 200 dönüm arazi üzerine kurulu etkinlik alanında; hayvanat bahçesi, macera park, hobi bahçesi, çocuk oyun alanı ve pony alanı gibi eğlence alanları bulunuyor. Parkın içerisinde bulunan hayvanat bahçesi, 60 türden 450 adet hayvanı bünyesinde barındırıyor. Hayvanat bahçesinde; ayı, kurt, papağan, yılan ve iguana gibi hayvanların yanı sıra ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen yavru kaplanlar ve Silva isimli minik bir ayı da bulunuyor.
Yavru ayı "Silva" hayvanat bahçesinin maskotu
Hayvanat bahçesinin maskotlarından biri haline gelen "Silva" isimli yavru ayını görüntüsü ve hikayesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. "Silva"nın normal bozayıların yarısı kadar, 380 gram olarak dünyaya geldiği ve doğduğunda 31 derecelik bir vücut ısısına sahip olduğu belirtildi. Bu kilo ve vücut ısısıyla doğup yaşamaya devam eden bir bozayı olan "Silva"nın hayvanat bahçesindeki diğer iki ayının yavrusu olduğu öğrenildi. Parka gelen ziyaretçiler tarafından kendisine süt içirilen minik ayının biberonla imtihanı ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Parkta bulunan hayvanat bahçesinin en çok dikkat çeken hayvanlarından biri de yavru kaplanlar oldu. Bakıcılarının peşinde bir o yana bir bu yana atlayan yavru kaplanlar, bu halleriyle görenlerin ilgi odağı oldu. Yavru kaplanlar özellikle karınları doyduktan sonra tüm enerjilerini çimlerde oyun oynayarak geçiriyor. Öte yandan parkın içerisinde 2 bin 442 metrekarelik bir alanda kurulu macerapark hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlencenin ve doğanın güzelliğinin bir arada bulunduğu bir ortama imkan sağladı. Çeşitli parkurları bünyesinde barındıran macerapark, ziyaretçilerine eğlence ve aksiyon dolu dakikalar yaşatıyor. Alanda ayrıca yemek alanı da misafirlere hizmet veriyor.
"Yavru kaplanlarımız, aslanlar, yavru ayımız var"
Alanın İstanbullular için hem eğlendirici hem de dinlendirici olduğunu belirten ve alanda bulunana hayvanat bahçesinde birçok hayvanın ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Park of Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Burası 250 dönüm ormanlık alan üzerine kurulu bir doğa ve yaşam kompleksi, alanımızda İstanbul'da olmazsa olmaz bir hayvanat bahçesi var. Macera parkımız çocuklar için alçak yetişkinler için yüksek ip parkurlarımız var. Piknikseverler için piknik mesire alanları var. 2 bin amfitiyatro çalışmalarımız da sürüyor. Ekstrem hayvanlarımız var, yavru kaplanlarımız, aslanlar, yavru ayımız bunların hepsi barınaklardan alınan ve rehabilite edilen hayvanlar. Henüz 23 Nisan'da açıldı, İnşallah vatandaşlarımız da buradan mutlu bir şekilde ayrılır" dedi.
İstanbul'un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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