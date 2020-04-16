İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor - Son Dakika

İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor

6 saat önce

İstanbul'da reklam yazarlığı yaparken şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak için sanat yönetmeni eşiyle Nevşehir'de doğayla baş başa bir hayatı tercih eden Gökhan Dinler, yaptıkları ahşap evin de içinde bulunduğu arazide kendi kendilerine yeten yaşam için çalışıyor.

İstanbul'da reklam yazarlığı yaparken şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak için sanat yönetmeni eşiyle Nevşehir'de doğayla baş başa bir hayatı tercih eden Gökhan Dinler, yaptıkları ahşap evin de içinde bulunduğu arazide kendi kendilerine yeten yaşam için çalışıyor.

Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Pancarlık Vadisinde satın aldıkları araziye bir yıl önce hayalini kurdukları doğal yaşam alanını oluşturan Gökhan ve eşi Gözde Dinler, hem hayvanlarına bakıyor hem de tarımla uğraşıyor.

Tavuk, kaz, ördek, tavuskuşu ve devekuşu ile köpeklerden oluşan onlarca hayvanla bir arada yaşayan Dinler çifti, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerle de yiyecek ihtiyaçlarının bir kısmını karşılıyor.

Gökhan Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok insanın arzuladığı ortamı yorucu çalışmaların ardından oluşturduklarını, bundan sonraki hayatlarını doğayla iç içe sürdürebilmek için de araştırıp öğrenmeye devam ettiklerini belirtti.

Geleneksel yöntemlerle uyguladıkları tarımsal çalışmada kimyasal ilaç kullanmadıklarını, kaybolan üretim kültürünü yeniden canlandırmak için gayret ettiklerini anlatan Gökhan Dinler, "Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Amacımız kendimize yeten sürdürülebilir ekolojik bir ortam oluşturmak. Bizim için bu süreç öğrenme süreci. Kendimizi keşfetmek için attığımız bir adımdı bu. Yaşama dair beklentilerimizle alakalı bir durum. Doğanın içinde hayatta kalma mücadelesi vermek istiyoruz, süslü plazalardaki o mücadelenin içinden biraz sıkıldık." dedi.

"Benzer hayatı yaşamak isteyen arkadaşlarımızı misafir ediyoruz"

Doğada yaşama fikrini yakınlarıyla paylaştıklarında annesi dışında çevresinden destek gördüğünü aktaran Gökhan Dinler, sosyal medyada zaman zaman paylaştığı görüntüleri izleyen arkadaşlarının misafir olmak için farklı şehirlerden geldiğini söyledi.

Gün doğumundan gün batımına kadar işleri tamamlayabilmek için bahçede çalışıp, hayvanlarla ilgilendiklerini dile getiren Gökhan Dinler, şöyle konuştu:

"Çokça insanın yapmak istediği bir şeyi hayata geçirme cesareti gösterdik. Kolay da değil, çok zorlandık. Buradaki hayatı sosyal medyada paylaştığımız zaman çok renkli bir dünyaymış gibi görünüyor. Tavuklarla birlikte fotoğraf çektirdiğimizde çok tatlı diyorlar ama kümesi temizlerken kimse yanımda olmadığı için o işin ne kadar kokulu olduğunun farkında olmayabiliyorlar. Benzer hayatı yaşamak isteyen arkadaşlarımızdan çokça ziyaretçimiz olmaya başladı. Zaman zaman buraya gelen arkadaşlarımızı misafir edip bu duyguyu tatmalarına yardımcı oluyoruz. Bizden ilham alanlar sorduklarında tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca yapabildiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Tereyağı, peynir, salça, pekmezi kendimiz yapıyoruz. Pirinç gibi burada üretemediklerimizi de ilçeye gidip alıyoruz."

İstanbul'da yaşadığı sırada fikir ortaya çıktığında, ekolojik yaşam konusunda atölye çalışmalarına katıldığını dile getiren Gözde Dinler de bazı konularda sorun yaşadıklarında bölge sakinleriyle görüşerek deneyimlerini dinlediğini belirtti.

Kapadokya'ya özgü kaya oluşumların sunduğu manzaranın kendisini sahip olduğu her şeyden daha çok mutlu ettiğini kaydeden Gözde Dinler, sirke ve limon kullanmadan turşu, ev ortamında ekmek mayası yapmayı öğrendiğini, gün geçtikçe sürdürülebilirlik konusunda özgüveninin arttığını söyledi.

Doğada kendi kendine yeten bir hayat kurmanın zorluklarının kendilerini yıldırmadığını anlatan Gözde Dinler, "Dışarı çıktığımda veya pencereden baktığımda buranın renklerini görmek beni çok mutlu ediyor. İşleri güneş batıncaya kadar tamamlamamız gerekiyor. Çünkü eskisi gibi saatimiz güneş. Hayvanlarla ilgilenmek keyifli, tavukların altından yumurtaları almak bile ayrı bir keyif. Daha da çok bilmediğimiz şeyler var öğrenmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor

Nevşehir, İstanbul, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:18 Kaynak: AA

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